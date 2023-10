03.10.2023 20:47 1.084 Rätselhafte Bluttat: Frau in Hotel niedergestochen!

In Ginsheim kam es am Tag der Deutschen Einheit zu einer brutalen Messerattacke auf eine Frau, die ersten Informationen zufolge in Lebensgefahr schweben soll.

Von Angelo Cali

Ginsheim-Gustavsburg - Mysteriöse Bluttat in Südhessen! Dort wurde eine Frau scheinbar Opfer einer Messerattacke und könnte in Lebensgefahr schweben. Die Polizei steht derzeit noch vor einigen Rätseln. Die Polizei sperrte das Gebiet rund um das Hotel Rheinischer Hof weiträumig ab. © 5VISION.NEWS Aufruhr am heutigen Tag der Deutschen Einheit im beschaulichen Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau. Dort soll es ersten Informationen des Portals "5vision.news" zufolge gegen 15 Uhr am Nachmittag zu einem Messerangriff im Hotel und Restaurant Rheinischer Hof gekommen sein. Bei der Betroffenen soll es sich demnach um eine 34 Jahre alte Frau handeln. Ob diese ein Gast der Pension gewesen war, ist bislang aber noch nicht bekannt. Ebenso wenig war das Polizeipräsidium in Südhessen für eine entsprechende Stellungnahme zur Schwere der erlittenen Verletzungen parat. Jedoch berichtet "5vision.news", dass die Frau als sogenannte Polytrauma-Patientin auf schnellstem Wege ins Krankenhaus gekommen war. Messerattacke Messerattacke an Schule: 14-Jähriger sticht Lehrer und Klassenkameraden nieder Somit könnten ihre Blessuren, die nach jetzigem Ermittlungsstand von einem einzigen Stich hergerührt haben sollen, lebensgefährlicher Natur gewesen sein. Wie ihr Zustand zum aktuellen Zeitpunkt ist, ist unbekannt. Infolge der mutmaßlichen Messerattacke übernahm die angerückte Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Das Gebiet rund um den Rheinischen Hof wurde weiträumig abgesperrt. Die Festnahme eines Täters sei noch nicht erfolgt. Zeugensuche und weiträumige Absperrung: Mysteriöse Messertat stellt Polizei vor Herausforderung Zudem hat die Spurensicherung ihre Arbeit am Ort des Geschehens aufgenommen, um die Kripo bei der Aufklärung der Geschehnisse zu unterstützen. Derweil hoffen die Ordnungshüter auf zielführende Hinweise aus der Bevölkerung. Wer weiterführende Informationen zum möglichen Tathergang geben kann, ist dazu angehalten sich an das südhessische Polizeipräsidium (Telefon: 06151/9690) oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS