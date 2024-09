Messerattacke! Ehefrau von Balkon gerettet, Spezialkräfte holen Angreifer aus Wohnung

Spezialeinsatzkräfte mussten in Nürnberg anrücken. © NEWS5/Sven Grundmann

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 19.45 Uhr am gestrigen Dienstagabend via Notruf in die Zerzabelshofstraße gerufen worden und danach sofort mit zahlreichen Kräften zum Einsatzort geeilt.

Der 54-Jährige hatte seine Frau bei einem Streit den Angaben zufolge mit einem Messer attackiert und verletzt. Der 52-Jährigen gelang es in höchster Not, sich auf den Balkon der gemeinsamen Wohnung im dritten Stockwerk zu retten und dort auszuharren.

Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei (USK) konnten die Verletzte mit einer Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in eine Nürnberger Klinik gebracht.



Die Frau hatte bei dem Angriff eine Stichwunde im Bauchraum erlitten, schwebte allerdings nicht in Lebensgefahr.