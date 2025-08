Seniorin (†81) stirbt nach Messerattacke - Verdächtige am Tatort festgenommen

Mettmann - Eine 81-jährige Frau ist nach einer Messerattacke in einem Wohnhaus in Mettmann im Regierungsbezirk Düsseldorf ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

Eine Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen für das Tötungsdelikt aufgenommen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Als Tatverdächtige sei eine 60-Jährige noch am Montagabend am Tatort festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Mettmann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Demnach sei bereits eine Mordkommission eingesetzt worden, welche die Ermittlungen in dem Fall übernommen habe.

Laut Polizei war die Tatverdächtige zu Besuch in dem Mehrfamilienhaus. Wie es zu der Gewalttat kam, müsse noch ermittelt werden.

Auf das Opfer sei mehrfach eingestochen worden. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, die Rentnerin zu reanimieren - allerdings erfolglos.