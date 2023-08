Messerattacke in Stadtbahn: Mann (20) sticht Reisendem mehrfach in Oberarm

Brühl - Nach einer Messerattacke in einer Straßenbahn der Linie 18 hat sich der mutmaßliche Angreifer (20) selbst der Polizei gestellt. Das Opfer (27) setzte die Fahrt fort und alarmierte die Beamten.

Die Polizei nahm den 20-Jährigen fest. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 20-Jährige soll Polizeiangaben zufolge am vergangenen Samstag (19. August) in der Brühler Straßenbahn wie aus dem Nichts auf den 27-Jährigen eingestochen und ihn am Arm verletzt haben.

Kurz darauf flüchtete der Tatverdächtige samt eines Begleiters aus der Bahn. Sein schlechtes Gewissen wurde er aber offenbar nicht los.

Nur kurze Zeit später stellte er sich am Samstagmorgen den Beamten. Wie die Polizei TAG24 gegenüber bestätigte, habe der 20-Jährige in einer EDEKA-Filiale den Notruf gewählt und dort auf die Polizei gewartet.

Das Opfer dagegen musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr habe nach Angaben der Polizei allerdings nicht bestanden.