Messerstich in den Kopf: Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert komplett

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert. Dabei wurde einem 18-Jährigen in den Kopf gestochen.

Marne - In Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert. Dabei wurde einem 18-Jährigen mit einem Messer in den Kopf gestochen. Alles in Kürze Streit zwischen Jugendgruppen in Marne eskaliert

18-Jähriger mit Messer in den Kopf gestochen

Tatverdächtiger 16-Jähriger festgenommen

Lebensgefahr für Opfer besteht nicht

Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Mehr anzeigen Der 18-Jährige kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Gegen 12.30 Uhr wurde der Rettungsdienst alarmiert, weil ein 18-Jähriger mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt wurde. Ein Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber zur Versorgung des Jugendlichen, bevor der 18-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger, der zunächst vom Tatort fliehen konnte, wenig später jedoch von den Beamten gestellt wurde. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Tatwaffe hat der Jugendliche verschwinden lassen. Die Suche nach dem Messer verlief bislang erfolglos.

