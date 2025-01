Messerattacke vor Disco bei Gießen: Security-Mann schwer verletzt

Gießen/Reiskirchen - Vor dem "Club Fun" in Reiskirchen bei Gießen kam es am Wochenende zu einer Messerattacke aus einer Gruppe heraus: Ein Security-Mitarbeiter wurde niedergestochen und schwer verletzt, die Polizei fahndet nach mehreren jungen Männern!

Nach einer Messerattacke vor einer Disco in Reiskirchen bei Gießen fahndet die Polizei nach einer zehnköpfigen Männer-Gruppe. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die Bluttat ereignete sich gegen 3.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen vor dem Nachtclub in der Freiherr-vom-Stein-Straße, wie die Polizei in Mittelhessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Laut ersten Ermittlungen erhielt eine Gruppe von etwa zehn bis fünfzehn Personen keinen Zutritt zu der Diskothek - dann eskalierte die Situation.

Es kam zunächst zu einem Handgemenge zwischen dem Türsteher und etwa zehn jungen Männern aus der Gruppe. Dieser Kampf wurde laut einem Sprecher zu einer "handfesten Schlägerei".

Dabei wurde der 42-jährige Security-Mann von hinten mit einem Messer angegriffen, er erlitt mehrere Stiche in den Rücken. Nach diesem Angriff flohen die etwa zehn Schläger.