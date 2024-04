Nach brutaler Messerattacke in Bad Godesberg: Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Bonn/Bad Godesberg - Knapp drei Monate nach einem brutalen Messerangriff auf einen 21-jährigen Syrer in Bad Godesberg hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen (22) verhaftet.

Der verhaftete 22-jährige Syrer soll sein ein Jahr jüngeres Opfer im Januar in Bad Godesberg niedergestochen haben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Schwer verletzt hatte der junge Mann die Messerattacke Mitte Januar in der Straße am Fronhof in Bad Godesberg überlebt.

Wie die Ermittler damals mitteilten, war man davon ausgegangen, dass der oder die Täter sich nicht mehr in der Region aufhalten. Eine entsprechende Fahndung nach den Verdächtigen wurde umgehend eingeleitet.

Jetzt gibt es scheinbar den Durchbruch: Nach einem Hinweis konnten die Beamten am vergangenen Wochenende in Köln drei Tatverdächtige, ebenfalls syrische Staatsbürger, festnehmen.

Einer davon, ein 22-jähriger, gilt jetzt als Hauptverdächtiger in dem Fall, wie die Polizei am Montag bekannt gegeben hat.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.