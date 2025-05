Nach Messerangriff vor Bielefelder Bar: Hinweise auf Kontakte in Islamisten-Szene

Einsatzkräfte der Polizei führen einen Tatverdächtigen nach seiner Festnahme ab. © Tim Oelbermann/dpa

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen gehen die Ermittler unter anderem auch Hinweisen auf Kontakte des Tatverdächtigen in die islamistische Szene nach. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.

Die Ermittler hofften, im Laufe des Tages neue Erkenntnisse zur Motivlage zu erlangen. Eventuell schaue sich auch der Generalbundesanwalt den Fall an, hieß es in Sicherheitskreisen weiter. Dies ist die oberste Strafverfolgungsbehörde Deutschlands und wird unter anderem bei Straftaten aus dem Bereich Terrorismus tätig.

Der 35-jährige Syrer namens Mahmoud M. befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass der Beschuldigte heimtückisch und in Tötungsabsicht mit einem Messer und einem speerähnlichen Gegenstand auf mindestens vier Menschen eingestochen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ihm sei ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen verkündet worden. Die Ermittlungen zum Motiv "insbesondere hinsichtlich eines etwaigen islamistischen Hintergrundes der Tat" dauern nach Angaben der Staatsanwalt an.

Bei seiner Festnahme in Heiligenhaus bei Düsseldorf am späten Montagabend habe er Widerstand geleistet und sei dabei leicht verletzt worden.