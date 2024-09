Nach Messerattacken auf Volksfesten: Diese Maßnahmen trifft das Land NRW jetzt

Düsseldorf - NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU ) hat nach den Messerattacken in Solingen und Siegen mehr Polizeipräsenz und Personenkontrollen bei Volksfesten in Nordrhein-Westfalen angeordnet.

Bei solchen Kontrollen entdeckte Messer sollen für die Dauer der Veranstaltung sichergestellt werden, auch wenn sie nicht unter das Waffengesetz fallen, also ihre Klinge kürzer als zwölf Zentimeter ist. Reul selbst werde am Wochenende am Bonner Pützchens Markt umfangreiche Kontrollmaßnahmen begleiten.

Ein entsprechender Erlass sei mit einem Begleitschreiben an alle Kreispolizeibehörden gegangen, teilte das NRW-Innenministerium in Düsseldorf mit.

In Solingen waren bei einem mutmaßlich islamistischen Messerattentat drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Ein 26-jähriger Syrer sitzt wegen der Tat in Untersuchungshaft. In Siegen war eine Deutsche überwältigt worden, sie soll sechs Menschen mit einem Messer in einem Bus verletzt haben.