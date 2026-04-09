Polizeieinsatz in Bayreuth eskaliert: Mann verletzt Polizistin mit Messer

Bayreuth – Ein Mann soll nach Angaben der Polizei eine Beamtin in Bayreuth mit einem Messer verletzt haben.

Der Mann konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilten.

Laut Polizei wählten Passanten am Dienstagabend den Notruf, weil der Mann "lauthals in seinem Garten herumgeschrien hatte".

Den eintreffenden Streifenpolizisten soll er damit gedroht haben, sein Messer einzusetzen. Mehreren Einsatzkräften soll es dann gelungen sein, den Deutschen auf sein Grundstück zu drängen, um eine Gefahr für Passanten auszuschließen. Dabei sei der 43-Jährige immer aggressiver geworden, hieß es.

Als der Tatverdächtige den Angaben nach rund eine Stunde später versuchte, auf die Straße zu gelangen, setzten die Beamten Pfefferspray und einen Taser gegen ihn ein. Bei seiner Festnahme soll er dann mit seinem Messer eine Polizistin leicht verletzt haben.

Auch er selbst soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben.