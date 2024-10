Tödliche Messerattacke in sächsischem Flüchtlingsheim: Mann (†41) niedergestochen!

Zittau (Sachsen) - Brutale Messerattacke im sächsischen Zittau! Am gestrigen Mittwochnachmittag ist dort ein 41-jähriger Mann aus Pakistan von einem Inder (24) getötet worden.

Im Zittauer Flüchtlingsheim auf der Sachsenstraße kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Messerangriff. © xcitepress/tb

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, geschah der blutige Vorfall gegen 16.45 Uhr im Flüchtlingsheim auf der Sachsenstraße.

Bei einer Auseinandersetzung stach der 24-Jährige plötzlich auf sein Opfer ein. Alarmierte Rettungskräfte kämpften noch um das Leben des 41-Jährigen, jedoch vergeblich. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Hintergründe sind noch unklar. Womöglich spielen politische oder religiöse Motive eine Rolle. Beide Nationen standen sich immer wieder feindselig gegenüber. Während Pakistan vornehmlich muslimisch geprägt ist, leben in Indien mehrheitlich Hindus.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte, befindet sich der 24-Jährige in Gewahrsam. Er soll nach einem entsprechenden Befehl der Staatsanwaltschaft zeitnah dem Haftrichter am Landgericht in Görlitz vorgeführt werden.