Überall war Blut! Frau sticht auf ihren Ex mit Messer ein

Laut Angaben der Behörde wurde die Polizei am Dienstag gegen 22.30 Uhr wegen einer Streitigkeit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im nördlichen Dinkelsbühl alarmiert.

Als die erste Streife eintraf, öffnete ihnen eine 43-jährige Frau die Wohnungstür.

Den Beamten bot sich im Inneren ein schreckliches Bild: Auf dem Boden und an der Küchenzeile war überall Blut! Außerdem war ein Mann in der Wohnung, der am Kopf und am Oberkörper verletzt war.

Die Beamten alarmierten Notarzt und Rettungsdienst.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zwischen den Ex-Partnern zum Streit gekommen war. Im Verlauf bewarf der Mann zunächst seine Ex-Freundin mit Gegenständen. Die 43-Jährige schnappte sich daraufhin ein Messer und stach auf den 41-Jährigen ein.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er aber bereits nach einer ambulanten Erstversorgung wieder verlassen.