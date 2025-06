Verletzte nach Messerattacke in München: Polizei schießt Angreiferin (†) nieder

München - Bei einer Messerattacke in München wurden nach ersten Angaben zwei Personen verletzt. Eine Frau (30) hatte auf Passanten eingestochen. Die Polizei machte von der Schusswaffe Gebrauch.

Alles in Kürze

Die Polizei ist an der Theresienwiese im Einsatz. © vifogra

Nach allem, was bisher bekannt ist, ereignete sich der erste Angriff gegen 20 Uhr an der Theresienwiese in München. Eine Frau ging plötzlich mit dem Messer auf Passanten los.

An der Westendenstraße verletzte sie zunächst einen 56-jährigen Mann leicht. Als sie an der Schwanthalerhöhe angelangte, griff sie außerdem eine junge Frau (25) an.

Als die Polizei die Angreiferin schließlich am Bavariaring stellte, fuchtelte diese noch mit dem Messer herum. Die Beamten mussten sie stoppen: Mithilfe einer Dienstwaffe streckten die Polizisten die Angreiferin nieder. Wie fiele Schüsse gefallen sind, ist bisher nicht geklärt.

Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei bestätigte.

Zum Zustand der 25-Jährigen lagen am Abend keine weiteren Informationen vor, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Bisher ist unklar, ob die 30-Jährige mit den Opfern in Beziehung stand.

Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestünde nicht, hieß es von der Polizei in einer Erstmitteilung.