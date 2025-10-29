Verprügelt und zugestochen: 26-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Gerlingen - Ein Mann (26) im Kreis Ludwigsburg wurde am Dienstagabend Opfer einer Messerattacke . Er erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei untersuchte den Tatort in Gerlingen. © 7aktuell.de | NR

Der 26-Jährige wurde gegen 19.10 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen von einer drei- bis vierköpfigen Gruppe angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen die Unbekannten den Fußgänger zuerst zu Boden.

Mutmaßlich zwei der Täter stachen anschließend mehrfach mit bislang nicht näher benannten Gegenständen auf den Mann ein. Die Angreifer flüchteten danach in Richtung Feuerbacher Straße.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie einem Hubschrauber blieb ohne Erfolg. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.