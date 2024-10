Junge Frau mit Messer niedergestochen: Polizei fahndet nach Ehemann

Während eine niedergestochene junge Frau (27) vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, leitete die Polizei in Wiesbaden die Fahndung nach dem Täter ein. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa

Die Bluttat ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Demnach rückten Polizeikräfte zu der Wohnung aus, weil sie von Anwohnern wegen "häuslicher Gewalt" alarmiert worden waren.

"Bei Eintreffen der Streifenbesatzung stellte sich heraus, dass der 38-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen hatte, bevor er vom Tatort in unbekannte Richtung flüchtete", fügte ein Sprecher hinzu.

Die schwer verletzte junge Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Unterdessen leitete die Polizei die Fahndung nach dem Ehemann ein.

Der 38-Jährige blieb jedoch verschwunden. Die Suche nach dem Mann dauert an.