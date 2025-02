Alien-Mumien aus Peru: Ufo-Forscher wollen "eindeutige Beweise" haben

Bei einer Mumie, die von den Forschern "Antonio" genannt wurde, seien zudem in den Augenhöhlen "ausgetrocknetes Gewebe, das den inneren Augenmuskeln entspricht, und etwas, das wie die Überreste des völlig ausgetrockneten Sehnervs aussieht", gefunden worden.

Die 21 untersuchten Mumien weisen zwischen 28 und 32 Zähnen auf, von denen einige abgebrochen waren, aber offensichtlich zahnärztlich behandelt wurden, führt der Mediziner aus. In einem Fall habe man gar Amalgam-Füllungen entdeckt. Eine 3D-Rekonstruktion habe Ähnlichkeiten mit dem Gebiss von Primaten aufzeigen können.

Die Ufologen sind sich sicher: Ihre Forschungsergebnisse legen nahe, dass es sich um "echte Lebewesen" handelt. Gegenüber der Zeitung Daily Mail berichtet Dr. Zalce von seinen bahnbrechenden Erkenntnissen. Untersuchungen an den dreifingrigen Wesen hätten eindeutige Beweise für "Zahnfüllungen und zahnmedizinische Eingriffe" ergeben.

Zuvor berichtete eine andere Forschergruppe um US-Anwalt Joshua McDowell von "rechteckigen" Fingerabdrücken an den untersuchten Körpern. Er hält die sogenannten "Tridacytlen" (altgriechisch für "dreifingrig") für außerirdische Wesen.

Für Dr. Zalce ist die jüngste Entdeckung ein "weiterer klarer und unwiderlegbarer Beweis dafür, dass diese Körper hundertprozentig echt, real und organisch sind und einst lebendig waren". Auch er kommt zu dem Schluss, dass es sich um Aliens handeln muss.

Nach Angaben des renommierten Ufologen Jaime Maussan (72) wurden die mysteriösen Wesen 2017 bei Ausgrabungen in einer Kieselgur-Mine gefunden, ganz in der Nähe der sagenumwobenen Nazca-Linien in Südperu.

2023 präsentierte Maussan die "Tridacytlen" einer breiten Öffentlichkeit und stellte sie im Parlament von Mexiko aus. Seitdem beschäftigen sich Ufologen weltweit mit den geheimnisvollen Wesen.