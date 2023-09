Ufologe präsentiert Schock-Entdeckung im Parlament: "Viele Fragen offen"

Ist dieses Wesen außerirdischen Ursprungs? © IMAGO / Avalon.red

Jaime Maussan (70) ist sich ganz sicher. Der bekannte mexikanische UFO-Forscher und Journalist ist schon länger überzeugt, dass wir im Universum nicht alleine sind.

Am Dienstag konnte Maussan aus seiner Sicht unumstößliche Beweise für seine Theorien einem breiten Publikum präsentieren, berichtet aktuell die Zeitung "El País". Bei einer Anhörung zum Thema UAP im Parlament von Mexiko-Stadt präsentierte der Ufologe zwei rätselhafte Mumien.

Die mysteriösen Objekte erinnern nur entfernt an menschliches Leben. Sie sind geradezu winzig klein, haben lediglich drei Finger, der Kopf wirkt entstellt. Die Mumien sollen mehr als 1000 Jahre alt sein, das habe eine Radiokarbondatierung der renommierten Universität UNAM ergeben, erklärt der Prä-Astronautiker.

Man habe die beiden Körper in den Anden gefunden - in einer Mine für Kieselgur, einem Gestein, das aus versteinerten Algen längst ausgetrockneter Gewässer besteht - so Maussan weiter.

Überdies habe seine eigene Analyse ergeben, dass die von ihm sezierten Mumien keineswegs menschlich seien. Ihr genetisches Material sei zu 30 Prozent völlig anders als das des Menschen, glaubt Jaime Maussan zu wissen. Teile der DNA seien ihm zufolge nicht irdischen Ursprungs. Des Weiteren sollen die Mumien "Eier mit Embryonen" in sich tragen.

Der Ufologe stellt fest: "Es handelt sich um nichtmenschliche Wesen, die nicht Teil unserer irdischen Evolution sind." Für ihn ist die Entdeckung "ein Wendepunkt der Geschichte." Es seien viele Fragen offen.