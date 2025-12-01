Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Dezember 2025

Das Schicksal meint es im Dezember nicht so gut mit Fische-Frau und Fische-Mann, denn die Sternenkonstellation sorgt für einige herausfordernde Fügungen in Liebe, Beruf und Gesundheit. Das gratis Monatshoroskop für Fische macht Dir aber Dein kosmisches Potenzial bewusst.

Dein schlechtes Selbstbild auf die Umwelt zu projizieren, verzerrt die Realität und macht alle mit Sternbild Fische blind für die schönen Seiten des Lebens. Schließe nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft, denn nichts ist gewiss und Du kannst mit jeder Richtungsentscheidung einen neuen Weg wählen.

Liebe und Partnerschaft



Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst alles offen ansprechen, solltest aber darauf achten, Dich nicht im Ton zu vergreifen. Dein Ziel wirst Du auf einem Weg erreichen, den Du Dir nie hättest träumen lassen - das stärkt Dein Selbstbewusstsein. Du sprühst Funken nach allen Seiten, Dein Humor kommt gut an. Vielleicht hängen Dir noch negative Gedanken nach, sie wollen Dich dazu anregen, nach innen zu schauen und mehr Klarheit über Dich selbst zu finden.

Gesundheit und Fitness

Frische Deine Kräfte regelmäßig durch Entspannungsphasen auf. Niemandem ist geholfen, wenn Du Dich nur verausgabst. Sanfte Bewegung lindert Schmerzen und hebt die Stimmung spürbar. Halte Deine Nieren warm, das ist jetzt wichtig! Und gönne Dir ruhig mal wieder einen kleinen Shopping-Trip, das hebt die Laune und tut Körper und Seele gut.

Beruf und Finanzen

Du handelst überlegt und besonnen, und die Ergebnisse lassen nicht lange auf sich warten. Gut so, denn Du triffst genau ins Schwarze. Die Zeit bleibt nicht stehen, also bleibe aufmerksam. Beruflich kommen jetzt die weiter, die mutig nach vorne gehen. Höre auf die Menschen, die Deine Ideen unterstützen. Jemand scheint Dir Steine in den Weg zu legen, aber mit Einsatz und Entschlossenheit wirst Du am Ende triumphieren. Kopf hoch, Du schaffst das!