Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für November 2025

Ist die Zeit für eine wichtige Richtungsentscheidung in der Liebe gekommen? Das gratis Monatshoroskop für Fische verrät Dir mehr über die Liebessterne im November.

In der Liebe bahnen sich neue Chancen an, die Dir eine frohe Zukunft bescheren können. Lediglich im Berufsleben sorgen die kosmischen Energien der aktuellen Sternkonstellation für Anstrengung.

Liebe und Partnerschaft



Bist Du blind oder willst Du einfach nicht sehen, dass Du gefragt bist? Jetzt ist die perfekte Zeit, um Deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Du bist offen, liebevoll und bereit, Deinem Partner oder Deiner Partnerin Zuneigung zu zeigen. Die Sterne schenken Dir Harmonie und Leidenschaft zugleich. Genieße die Begegnungen mit anderen, pflege Deine kreativen Seiten und freue Dich auf alles, was das Leben schön macht.

Gesundheit und Fitness

Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen, das entlastet und bringt Dir innere Ruhe. Vermeide Stress, wo es nur geht, und nutze die Zeit lieber zum Entspannen oder um etwas mit Freunden zu unternehmen. Deine Müdigkeit nimmt zu, also sorge für ausreichend Schlaf und Erholung. Es ist nie zu spät, Dir einen Traum zu erfüllen. Ernähre Dich bewusster, treibe regelmäßig Sport und arbeite daran, überflüssige Pfunde loszuwerden.

Beruf und Finanzen

Du bist momentan sehr kreativ, nutze dieses Talent bewusst! Monotone Aufgaben liegen Dir jetzt weniger, aber eine berufliche Neuausrichtung könnte Dir guttun. Schon bald kehrt Dein alter Ehrgeiz zurück, und Du wirst Freude an Deiner Entwicklung finden. Achte auf das Ungleichgewicht zwischen Deinen Ansprüchen und dem, was Du tatsächlich leistest. Wenn Du Dich ungerecht behandelt fühlst, sprich das offen an - ein klärendes Gespräch kann Wunder wirken.