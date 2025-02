Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Februar 2025

Der Frühling ist nicht mehr weit, Dein Monatshoroskop Fische für Februar aber ist schon da. Was Dir die Sterne und Planeten für diesen Monat voraussagen, erfährst Du jetzt.

Das Februar- Horoskop scheint jede Menge positiver Botschaften für Dich bereitzuhalten. Doch einige Dinge solltest Du besser im Auge behalten, damit Du obenauf durchs Leben schwimmen kannst - das gilt für Singles wie auch für Liebende in einer Partnerschaft.

Liebe und Partnerschaft

Gerade schwebst Du mal wieder auf Deiner rosaroten Wolke. Du erliegst verführerischen Komplimenten sowie Schmeicheleien und wirkst dabei selbst unwiderstehlich und bekommst entsprechende Angebote. Du verspürst den Wunsch, ein Eifersuchtsdrama vom Zaun zu brechen. Schieße dabei auf keinen Fall über das Ziel hinaus, das könnte böse enden! Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht. Vorsicht, Du verlierst den Überblick!

Gesundheit und Fitness

Deine Leistungskurve steigt, doch Du solltest nicht übermütig werden. Versuche, öfter mal innezuhalten und Dich auszuruhen, das verleiht neue Kräfte. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend sein sollte oder Dir zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Es muss nicht immer alles perfekt sein, also übernimm Dich nicht.

Beruf und Finanzen

In der Partnerschaft geht es darum, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer. Besinne Dich auf Deine Energie und auf Deine Fähigkeiten. Deine Person wird meist offen und freundlich erlebt. Manchmal steckt dahinter jedoch auch die Unfähigkeit, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter.