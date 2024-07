Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Juli 2024

Du bist vom Sternzeichen Fische? Erfahre hier, welche kosmischen Botschaften die Astrologie für Dich in Deinem Monatshoroskop für Juli bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner ist verzweifelt, Du klammerst zu stark und engst ihn ein. Doch Du bist bald am Ziel Deiner Liebeswünsche. In den richtigen Armen wirst Du vor Glück fast platzen, besser kann es nicht sein. Genieße es. Lerne wieder offener über Deine Gefühle zu sprechen. Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, erreichst Du viel.

Gesundheit und Fitness

Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell.

Beruf und Finanzen

Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden, Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit naht! Du kommst am zügigsten voran, wenn Du Deine Aufgabe allein angehst. Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg.