Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Mai 2024

Jeder sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann kehrt die Harmonie wie von selbst zurück.

Ein Blick in Dein gratis Horoskop für Fische zeigt Dir neue Wege auf. Ob als Single oder in einer festen Partnerschaft: Nutze die Botschaften der Sternenkundler, um Deine Chancen optimal auszuloten.

Liebe und Partnerschaft

Achte bei Deiner Suche nach Wahrheit und Sinn auch auf andere Menschen und deren Entwicklungen. Du kannst immer wieder von ihnen lernen. Wer jetzt mit Dir flirtet ist charmant, aber auch unberechenbar und exzentrisch. Erwarte nicht, dass sich daraus etwas Beständiges entwickelt. Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, die Phase geht vorüber.

Gesundheit und Fitness

Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum!

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt Veränderungen oder eine Umstellung planst, solltest Du zuschlagen. Nutze die Chance, Du kannst jetzt auf Kollegen überzeugend einwirken. Schöpfe kreative Kräfte aus dem Unterbewusstsein, fange nichts Neues an und verschiebe alles, was Du noch geplant hast. Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen.