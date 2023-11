Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für November 2023

In der Liebe bahnen sich neue Chancen an, die Dir eine frohe Zukunft bescheren können. Lediglich im Berufsleben sorgen die kosmischen Energien der aktuellen Sternenkonstellation für Anstrengung.

Liebe und Partnerschaft

Bei heißen Flirts laufen alle Singles zur Höchstform auf. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und Du fühlst Dich wie neu geboren. Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Für Dich ergibt sich jetzt in einer Liebesangelegenheit eine überraschende Entwicklung, auf die Du nur allzu gerne eingehst. Freue Dich darauf! Deine Leidenschaften sind geweckt. Du fühlst Dich unternehmungslustig und energisch. Gehe aus Dir heraus und bleibe in der Liebe aktiv.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Du sehnst Dich stark nach Kraft, Harmonie und Glücksgefühlen, tu etwas dafür! Gehe in die Natur, walke Deine negativen und trüben Gedanken weg.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten und übersichtlichen Bahnen verlaufen. Selbst nervige Routinearbeiten gehen Dir jetzt gut von der Hand. Du leidest unter Stresserscheinungen? Das kommt davon, weil Du Dir zu viele Verpflichtungen aufhalst. Denke daran, es geht auch ohne Dich. Lasse die Arbeit liegen und gebe Deinem Urlaubsfeeling nach.