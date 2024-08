Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für August 2024

Die Sternenkundler haben gesprochen. Was sie Deinem Sternzeichen Jungfrau über Liebe, Gesundheit und Finanzen verraten, kannst Du gleich im Monatshoroskop für Jungfrau im August nachlesen.

Ob Single oder in einer Beziehung: Im Jungfrau Monatshoroskop im August stehen zahlreiche Tipps und Hinweise, wie dieses aufmerksame Sternzeichen die Chancen am besten nutzen kann. Ein Horoskop kann den nötigen Anstoß zu neuem Mut geben.

Liebe und Partnerschaft

Spontane Treffen sind das Richtige, lasse Dich nicht einengen. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Du neigst zur Nachdenklichkeit und solltest Dich mit Gefühlsthemen auseinandersetzen. Eine Einladung reizt Dich ungemein, denke aber auch an die Folgen. Ob Du neue Beziehungen knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich öfter ausruhen, Deine Nerven brauchen Erholung. Schalte einmal ganz bewusst ab. Du könntest wieder einmal Bäume ausreißen. Nutze Deine überschüssigen Kräfte möglichst sinnvoll, zum Wohle Deiner Gesundheit. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Deine Energien laufen auf Hochform und Du kannst noch einmal richtig Gas geben, wenn Du willst. Allerdings bist Du wenig motiviert. Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art gelingen in den nächsten Tagen recht gut. Körperliche Arbeit hingegen fällt schwer. Deine Schwierigkeiten scheinen größer zu sein, als Du annimmst. Jetzt heißt es sachlich bleiben und ganz gezielt die einzelnen Punkte ansteuern.