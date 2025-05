Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Mai 2025

Mehr Leichtigkeit in Liebe, Beruf und Fitness verspricht der Mai für alle Jungfrauen. Deine Einstellung entscheidet letztendlich, wie sich das Leben anfühlt. Verändere mit dem Monatshoroskop Jungfrau für Mai Deine Sicht auf die Dinge.

Im Mai bringen die Planetenbewegungen die Dinge endlich ins Rollen. Jungfrau-Mann und Jungfrau-Frau nutzen diese Energie für sich und nehmen kraftvoll die kommenden Herausforderungen an.

Liebe und Partnerschaft



Begnüge Dich nicht damit, Dich in der Rolle des bzw. der Unverstandenen wohl zu fühlen. Verschaffe Dir Gehör, auch wenn es mühsam ist. Mit anderen Menschen verstehst Du Dich in der nächsten Zeit bestens. Argumentiere nicht nur mit dem Kopf, setze auch Gefühle ein. Ein erotisches Knistern und schon gehst Du voll aufs Ganze. Darauf hast Du lange gewartet. Es geht Dir einfach prächtig.

Gesundheit und Fitness

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Aber passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Denke daran, für Ruhe und Ausgleich zu sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist.

Beruf und Finanzen

Warte ab, wie sich eine Situation entwickelt, Du erfährst bald mehr dazu. Dein Job-Alltag erfordert viel Taktik und Cleverness. Egal welche Fehler Dir unterlaufen, mit einem Lächeln bringst Du alles wieder in Ordnung. Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. Zeitdruck und Planlosigkeit im Job sind keine gute Basis für die Erfolgsleiter.