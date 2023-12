Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Dezember 2023

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn es noch nicht ganz so den Anschein hat, kannst Du Dich doch langsam zurücklehnen und Dich vor allem auf Deinen Liebling verlassen. Schaue nicht so oft zurück. Frage nicht immer, was hätte sein können. Nimm jeden Tag so an, wie er ist. Sei optimistischer. Führe ein klärendes Gespräch. Solltest Du nur Ausflüchte hören, überdenke die Beziehung sorgfältig. Jetzt wird es eng. Du bekommst ein Problem, Dich zwischen zwei Flirts entscheiden zu müssen. Warte doch einfach auf den dritten.

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden. Sportliche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten. Gehe wenigstens spazieren, auch im Regen. Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Dein Stimmungsbarometer läuft bald wieder auf Hochtouren. Starte in eine aktive Zeit zum Wohle der Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, musst sogar eine Tendenz bekämpfen, um nicht nachlässig und leichtsinnig zu handeln. Bleibe wachsam! Du hast nur Dein Ziel im Kopf, sodass Du alles um Dich herum vergisst. Sei flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung. Nur Du kannst die Wogen glätten, erleichtere damit Deine Kollegen.