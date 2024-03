Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für März 2024

Die Himmelskörper schicken ihre Warnung. Wenn Jungfrau in Liebe, Beruf und Gesundheit nur noch Vollgas gibt und keine Rücksicht auf Verluste nimmt, dann fährst Du früher oder später gegen die Wand. Das gratis Monatshoroskop für März kündigt allen im Tierkreiszeichen Jungfrau an, dass die Zeit zum Bremsen gekommen ist.

Liebe und Partnerschaft

Ziehe Dich heute nicht gleich in Dein Schneckenhaus zurück, wenn Du Dich durch eine zufällige Bemerkung verletzt fühlst. Führe ein klärendes Gespräch. Solltest Du nur Ausflüchte hören, überdenke sorgfältig die Beziehung. Harmonie in der Partnerschaft gibt Dir Kraft für neue Taten. Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen.

Gesundheit und Fitness

Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung.

Beruf und Finanzen

Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen. Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und Du erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise. Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten.