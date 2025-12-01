Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Dezember 2025

Monatshoroskop Jungfrau für Dezember 2025 - Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Der Dezember verlangt von Jungfrau eine klare Positionierung zu sich selbst und den eigenen Wünschen, denn nicht nur in einem Lebensbereich steht eine Richtungsentscheidung bevor. Genaueres liest Du im gratis Monatshoroskop für Jungfrau.

Monatshoroskop Jungfrau: Dein persönlicher Ausblick für Dezember 2025. © 123RF/Alena Silkova

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau sind dem Schicksal nicht einfach ausgeliefert, sondern können bewusst wählen, welche Zukunft sie mit wem erleben wollen. Vor allem im Beziehungsleben und in der Arbeitswelt braucht es jedoch viel Mut, konkrete Absagen zu erteilen und eventuell die Gefühle Anderer zu verletzen. Ein langfristig erfülltes Leben wirst Du jedoch nur mit Ehrlichkeit zu Dir selbst und den Menschen in Deinem Umfeld erschaffen können. Das kostenlose Horoskop für Jungfrau steht Dir zur Seite. Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.

Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.