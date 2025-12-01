Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Dezember 2025
Der Dezember verlangt von Jungfrau eine klare Positionierung zu sich selbst und den eigenen Wünschen, denn nicht nur in einem Lebensbereich steht eine Richtungsentscheidung bevor. Genaueres liest Du im gratis Monatshoroskop für Jungfrau.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau
Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau sind dem Schicksal nicht einfach ausgeliefert, sondern können bewusst wählen, welche Zukunft sie mit wem erleben wollen. Vor allem im Beziehungsleben und in der Arbeitswelt braucht es jedoch viel Mut, konkrete Absagen zu erteilen und eventuell die Gefühle Anderer zu verletzen.
Ein langfristig erfülltes Leben wirst Du jedoch nur mit Ehrlichkeit zu Dir selbst und den Menschen in Deinem Umfeld erschaffen können. Das kostenlose Horoskop für Jungfrau steht Dir zur Seite.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.
Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.
Liebe und Partnerschaft
Dein Liebesleben steht momentan auf dem Prüfstand, lasse Dich davon nicht entmutigen. Singles könnten schon bald ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin begegnen. Wenn Du in einer Beziehung bist, ziehst Du mit Deinem Schatz an einem Strang. Vielleicht suchst Du nach dem großen Abenteuer in der Liebe, und so mancher Flirt weckt neue Hoffnungen. Denke aber daran: Liebe kann manchmal blind machen, vertraue trotzdem Deinem Herzen.
Gesundheit und Fitness
Überstürze nichts und gönne Deinem Herzen zwischendurch Ruhe. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders stark. Nutze diese Energie, um Ordnung zu schaffen - im Außen wie im Inneren. Mache Urlaubspläne oder plane einen kleinen Tapetenwechsel. Ein Entschlackungstag würde Dir jetzt besonders guttun.
Beruf und Finanzen
Im Beruf kann es etwas unruhig werden, schaffe Dir einen festen Ruhepol, um konzentriert zu bleiben. Du stellst hohe Ansprüche und hast ein feines Gespür für Qualität. Auch wenn Du manchmal gedanklich abschweifst, suchst Du nur nach neuen Ideen und Herausforderungen, und das ist gut so! Große Verpflichtungen stehen im Moment nicht an, also kannst Du alles etwas gelassener angehen.
Titelfoto: 123RF/Alena Silkova