Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für November 2025
Das Monatshoroskop für Jungfrau weiß, dass der im Himmel im November nicht immer voller Geigen hängt. Umso wichtiger ist es, die Chancen in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf richtig zu nutzen. Lasse Dich von der Astrologie inspirieren.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau
Das kostenlose Jungfrau-Horoskop für November verrät Deinem Tierkreiszeichen, in welchem Lebensbereich Du noch mehr Harmonie erlangen kannst.
Mit Hoffnung, Mut und Zuversicht blicken Jungfrau-Geborene auf einen Monat voller spannender Begegnungen und Chancen. Wer mit dem Herzen bei der Sache ist, kann nicht verlieren. Das gilt für die Liebe und den Beruf gleichermaßen.
Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.
Liebe und Partnerschaft
Du mobilisierst wieder enorme Kraftreserven, hoffentlich lohnt sich dieser Einsatz diesmal! Passe jedoch auf, dass Du nicht zu impulsiv handelst. Deinen Herzensmenschen solltest Du weder in Watte packen noch zu sehr einengen. Du bist verliebt, und das sieht man Dir an - Du blühst richtig auf! Es knistert herrlich zwischen Euch, und Du genießt das Spiel mit dem Feuer.
Gesundheit und Fitness
Überfordere Dich nicht mit Deinem aktuellen Trainingspensum. Dein Rücken ist angespannt, und das kann Kopfschmerzen verursachen. Du bist körperlich noch nicht so stabil, wie Du vielleicht glaubst, also gönne Dir etwas Schonung. Insgesamt steht es aber gut um Deine Gesundheit, Du musst sie nur achtsam pflegen.
Beruf und Finanzen
Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein. Auch wenn Dein Engagement momentan zu wenig gewürdigt wird, bleibe dran - Dein Einsatz zahlt sich aus. Du stehst unter Druck, siehst aber bald wieder klarer. Glaube fest an Dich und Deine Ziele. Mit Deiner ruhigen, konzentrierten Art arbeitest Du sehr gründlich und legst den Grundstein für langfristigen Erfolg.
Titelfoto: 123RF/baksiabat