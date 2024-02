Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Februar 2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist nicht allein, jemand bietet seine starke Schulter an. Du bist zu einem Flirt aufgelegt. Träumerei und Liebe gehen bei Dir oft Hand in Hand. Übersehe aber vor lauter rosaroten Wolken nicht, dass ein Gewitter in der Luft liegt. Du liegst in einer wichtigen Sache gar nicht so schlecht im Rennen wie Du glaubst. Dein Pessimismus ist total fehl am Platz und hemmt Dich nur.

Gesundheit und Fitness

Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter. Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat.

Beruf und Finanzen

Besinnung und Konzentration machen Dich ruhig und umsichtig. Tritt etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause. Du bist nicht richtig bei der Sache und brauchst eine extra Portion Disziplin. Wahre Dein Gesicht und stehe ohne Rückzieher zu Deinen Ansichten.