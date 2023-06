Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Juli 2023

Im kostenlosen Monatshoroskop Jungfrau für Juli verraten die Sternenkundler die neuesten kosmischen Trends in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit. Verpasse keine Chance, um Dein großes Glück und Harmonie im Leben zu finden.

Das Jungfrau- Horoskop für Juli blickt mit Dir in die Sterne und verrät, ob es Venus und Saturn in diesem Monat gut mit Deinem Tierkreiszeichen meinen. Nutze die Momente im Leben, um über Deine Gefühle und Deine Zukunft nachzudenken. Mit einer großen Portion Herz und Mut kann diesen Monat nichts schiefgehen.

Liebe und Partnerschaft

Besonders in Liebesbeziehungen kann alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Sorgen und Belange Deines Lieblings hast. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Ein Lächeln im Gesicht macht Dich unwiderstehlich. Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn Du es nur zulässt. Jemand ganz Spezielles wartet darauf.

Gesundheit und Fitness

Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Dann wird auch der letzte Winterspeck weichen.

Beruf und Finanzen

Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen. Ideen fliegen Dir zu, halte sie fest und baue die eingefahrenen Arbeitsstrukturen, Denkgewohnheiten und Vorurteile ab. Wenn Du Fragen hast, so sprich mit einem Kollegen, der damit vertraut ist. Geschickt setzt Du Dich gegen einen Konkurrenten durch.