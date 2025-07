Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Juli 2025

Das Jungfrau- Horoskop für Juli blickt mit Dir in die Sterne und verrät, ob es Venus und Saturn in diesem Monat gut mit Deinem Tierkreiszeichen meinen. Nutze die Momente im Leben, um über Deine Gefühle und Deine Zukunft nachzudenken. Mit einer großen Portion Herz und Mut kann diesen Monat nichts schiefgehen.

Liebe und Partnerschaft

Deiner charmanten Art kann einfach niemand widerstehen. Auch Dein Humor ist nicht zu verachten. In der Liebe ist dadurch alles im rechten Lot. Viele Bewerber bzw. Bewerberinnen baggern Dich an, einer oder eine kann dabei ganz schön frech werden. Feiere und lasse Dich von Deinen Lieben umgarnen. Vor allem Singles können jetzt mit sehr netten Kontakten und neuen Begegnungen rechnen. In Deiner Partnerschaft mangelt es allerdings momentan am nötigen Feingefühl füreinander.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst viel Kraft für alles, was Du Dir vornimmst. Setze mehr auf Bewegung. Du fühlst Dich im Moment ein wenig ausgebremst und nicht ganz so fit wie sonst. Das ist kein Problem, man darf sich auch mal gehen lassen. Wenn Du Dich angeschlagen fühlst, hilft nur viel Ruhe. Vorsicht: Widerstehe Deinen aktuellen Heißhungerattacken!

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht ständig so unter Strom setzen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt. Du bist zuverlässig und hast deshalb überall einen Stein im Brett. Beruflich kommst Du gut klar und profitierst von Deiner Disziplin. Du verhältst Dich sorglos und unbekümmert, weil Du Dir Deiner Sache sicher bist. Eine unbewusste Kraft treibt Dich an, bis Du alles gegeben hast. Dieser Einsatz wird sich demnächst auszahlen, das wirst Du schon bald merken.