Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Oktober 2023

Liebe und Partnerschaft

Singles haben eine aufregende Begegnung, aus der sich mehr entwickeln kann. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als übertriebene Kommunikation. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn gernhast.

Gesundheit und Fitness

Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Solltest Du Dich kraftlos fühlen, dann schlafe etwas mehr. Meditation hält Dich seelisch und körperlich sanft in der Mitte.

Beruf und Finanzen

Du bist jetzt voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken. Bei geistiger Arbeit bist Du ausdauernd und leistungsfähig. Entschlossen nimmst Du die Geschicke in Deine Hand. Du beobachtest gut, ziehst die richtigen Schlüsse und bewegst Dich langsam vorwärts. Nur klare Strukturen bringen Fortschritt und Entwicklung. Setze klare Ziele und sei bereit, diese auch konsequent zu verfolgen. Du wirst deutlich spüren, dass der Himmel es gut mit Dir meint. Versuche, beruflich Dinge umzusetzen, die Dich schon lange beschäftigen.