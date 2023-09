Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für September 2023

Liebe und Partnerschaft

Flüchte Dich nicht vor den Alltagspflichten, die Dir gelegentlich zur Last fallen. Das kann Dir Schwierigkeiten bereiten. Hüte Dich vor der Annahme, Du würdest Deinen Partner besitzen. Er ist Dir nur geliehen, aber nicht geschenkt. Gehe sorgsam mit ihm um. Es bringt nichts, jemanden zu etwas zu drängen, was er überhaupt nicht will. Versuche, Deine eigene Chance auszuloten und umzudenken. Vorfreude und romantische Stimmung senden Glücksgefühle. Gute Voraussetzungen für eine harmonische Zweisamkeit und liebevolle Stunden.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf. Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit.

Beruf und Finanzen

Endlich bewegt sich etwas vorwärts und Du kommst Stück für Stück voran. Höre weiterhin auf das, was man Dir vertraulich mitteilt. Wenn Du jetzt eine Aufgabe in der Öffentlichkeit betreust, kannst Du große Erfolge erzielen. Du wirst von allen akzeptiert und geliebt. Es fällt Dir leicht, andere Menschen mit Deinen Gedanken und Erkenntnissen in den Bann zu ziehen und zu überzeugen. Doch gehe bei Diskussionen am Arbeitsplatz lieber nicht zu eifrig vor.