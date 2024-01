Monatshoroskop Krebs: Horoskop für Januar 2024

Im aktuellen Horoskop für das Sternbild Krebs verrät die Astrologie, dass im Januar positive Gedanken Berge versetzen können. Besonders die mentale Stärke Deines Tierkreiszeichens spielt in Zukunft eine große Rolle.

Liebe und Partnerschaft

Deinen Herzenspartner solltest Du weder in Watte packen, noch an der kurzen Leine führen. Du bist blind oder willst nicht erkennen, dass Du gefragt bist? Bewahre die Balance zwischen Herz und Kopf, Gefühl und Verstand. Wunderbar, Dein Liebesleben prickelt wie Champagner.

Gesundheit und Fitness

Nicht nur Sport schauen, selbst antreten, das würde Dir mal richtig guttun. Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten und genieße es, Dir etwas Gutes zu tun. Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen!

Beruf und Finanzen

Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt allerdings noch auf sich warten, aber sie kommt. Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft! Bleibe bei der Einschätzung Deiner Fähigkeiten und der gestellten Aufgaben realistisch, sonst erhältst Du ein falsches Gesamtbild. Du öffnest jetzt die Türe zum Erfolg.