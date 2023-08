Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für August 2023

Überraschungen sind ein Teil vom Leben. Erscheinen sie meist zufällig, sind sie doch vom Schicksal vorherbestimmt und lehren uns oft eine wichtige Lektion. Krebs-Mann und Krebs-Frau müssen in diesem Monat ihre Prioritäten neu ordnen, um den Glauben an sich selbst zurückzubekommen.

Liebe und Partnerschaft

Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich wieder so verausgabst. Du handelst zu impulsiv! Zwar wirst Du vom Partner verwöhnt, doch so ganz glücklich bist Du nicht. Du gehst lieber Deine eigenen Wege und sollte es kritisch werden, verschwindest Du einfach. Es wird Dir in nächster Zeit nichts leicht gemacht. In naher Zukunft kannst Du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt!

Gesundheit und Fitness

Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder! Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport. Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst.

Beruf und Finanzen

Du strahlst Kraft und Überlegenheit aus und überzeugst durch Weitblick. Eine große Veränderung steht bevor. Der Durchbruch gelingt, auch wenn Du oft auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik stößt. Man erkennt noch nicht Deine Fähigkeiten. Die Zeit wird aus beruflicher Sicht für Dich bald wieder vorteilhafter. Du hast das richtige Gespür für Geschäfte und wirst einiges erreichen können. Hole nochmal so richtig Schwung und dann hast Du es geschafft.