Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für August 2024

Was erwartet Krebs-Frau und Krebs-Mann in diesem Monat? Die Astrologie weiß eine mögliche Antwort für Dein Sternzeichen. Komm ihr auf die Spur im kostenlosen Monatshoroskop für Krebs im August.

Dein Horoskop für August verrät Dir, wie Du diesen Monat am besten auf Gesundheits- und Beziehungsthemen sowie beruflichen Angelegenheiten reagierst.

Liebe und Partnerschaft

Du entdeckst neue, liebenswerte Seiten an Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich endlich dazu entschließt, zu handeln. Ein erotisches Knistern und schon gehst Du voll aufs Ganze. Darauf hast Du lange gewartet. Es geht Dir einfach prächtig. Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich bewegst, wirst Du Dich gleich viel wohler fühlen. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Deine Fitness ist in einem guten Zustand, doch übertreibe nicht. Achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief.

Beruf und Finanzen

Mit strukturiertem Vorgehen wirst Du viele Arbeiten sorgfältig bewältigen. Bitte um eine Bedenkzeit, wenn eine beruflich wichtige Entscheidung bevorsteht. Mit Verträgen solltest Du Dich im Moment zurückhalten. Es könnte sein, dass die Gegenpartei einen Rückzieher macht und das wäre gut so. Das, was Du am Arbeitsplatz aussendest, kommt auf Dich wieder zurück.