Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juli 2025

Laut Monatshoroskop für Krebs im Juli packt Dich in Sachen Liebe und Beruf die Energie. Ergreife die Chancen, die sich Deinem Sternzeichen in den nächsten Wochen anbieten.

Ob die Liebessterne am Himmel leuchten, weiß Dein Horoskop für Krebs im Juli. Der sensible Krebs lebt gern in der Vergangenheit. Vielleicht lohnt es sich im Juli, doch einmal mit positiven Gedanken in die Zukunft zu blicken.

Liebe und Partnerschaft

Du musst nun nicht mehr lange allein sein, denn selbst wenn es nicht gleich funkt, kannst Du wunderschöne Kontakte erwarten. Dein Partner bzw. Deine Partnerin ist verzweifelt, Du klammerst derzeit zu stark und engst ihn oder sie ein. Kommt es jedoch zum Flirt, bist Du kaum noch zu bremsen. Du bist bald am Ziel Deiner Liebeswünsche. In den richtigen Armen wirst Du vor Glück fast platzen. Besser kann es nicht sein, genieße es!

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper. Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe es nicht weiterhin so maßlos. Noch fühlst Du Dich gut, aber halte Deine sportliche Aktivität im Rahmen. Auch wenn Du Dich momentan gesundheitlich etwas angeschlagen fühlst: Eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende sind dennoch in Ordnung.

Beruf und Finanzen

Geschäfte, Jobprojekte und Verhandlungen kommen jetzt erst richtig in Gang. Nimm nicht gleich jede Herausforderung an, die Dir gestellt wird. Es gibt Dinge, die sich von allein regeln, warte ab, was sich entwickelt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen neuen Anlauf zu nehmen, um eine schlechte Gewohnheit loszuwerden. Setze dafür Deine ganze Willenskraft ein. Du gehörst zu den absoluten Gewinnern und solltest Dich nicht verstecken. Bleibe aktiv und tue weiterhin etwas für Dein Glück.