Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für August 2025

Überraschungen sind ein Teil vom Leben. Erscheinen sie meist zufällig, sind sie doch vom Schicksal vorherbestimmt und lehren uns oft eine wichtige Lektion. Krebs-Mann und Krebs-Frau müssen in diesem Monat ihre Prioritäten neu ordnen, um den Glauben an sich selbst zurückzubekommen.

Liebe und Partnerschaft



Du sehnst Dich nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer neuen Beziehung, ganz besonders im ästhetischen oder erotischen Bereich. Wovon Du heimlich träumst, kann jetzt Wirklichkeit werden. Du spürst Leichtigkeit in Deinem Herzen und bringst Deine Gefühle offen zum Ausdruck. Damit bereitest Du nicht nur Dir selbst, sondern auch Deinem Umfeld eine große Freude. Am Liebeshimmel ist aktuell kein Wölkchen zu sehen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir zwischendurch einfach mal eine Pause, das beruhigt Deine Nerven. Du traust Dir gerade viel zu und hast Lust auf Bewegung oder sogar sportliche Wettkämpfe. Aber Vorsicht, übertreibe es nicht! Du strotzt vor Kraft und Energie, bist voller Pläne und fühlst Dich unschlagbar. Doch der Eindruck kann trügen, nimm Dir nicht zu viel auf einmal vor. Achte besonders auf Deine empfindlichen Knie.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz überraschst Du mit einer Leistung, die Dir so vielleicht niemand zugetraut hätte - darauf kannst Du stolz sein! Wenn Du kürzlich einen Fehler gemacht hast, ist jetzt Schadensbegrenzung angesagt. Du bist auf einem guten Weg und hast die erste Hürde fast geschafft. Es ist an der Zeit, klar Stellung zu beziehen und Dich für eine Richtung zu entscheiden, sonst kommt eine wichtige Angelegenheit nicht voran.