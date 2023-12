Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Dezember 2023

Obwohl Krebs-Mann und Krebs-Frau voller Tatendrang sind, sollten sie das Leben ruhig angehen und die Hilfe von Anderen zulassen. Nicht jede Richtungsentscheidung oder Aufgabe lässt sich im Rausch der Gefühle allein erledigen.

Das Horoskop für Krebs erklärt Dir, welchen Einfluss die Mondenergien und Planetenbewegungen auf Deine Lebenssituation ausüben und was in jedem Lebensbereich in der Folge zu beachten ist.

Mehr zu Deinem Sternzeichen Krebs unter: Wochenhoroskope.