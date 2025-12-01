Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Dezember 2025
Beschwingt und mit neuer Energie durch eine aussichtsreiche Sternenkonstellation ist Dein Herz offen für eine positive Stimmung und eine wundervolle Zukunft, doch es warten auch Veränderungen auf Dich. Das gratis Monatshoroskop für Krebs macht Lust auf einen ereignisreichen Dezember.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs
Obwohl Krebs-Mann und Krebs-Frau voller Tatendrang sind, sollten sie das Leben ruhig angehen und die Hilfe von Anderen zulassen. Nicht jede Richtungsentscheidung oder Aufgabe lässt sich im Rausch der Gefühle allein erledigen.
Das Horoskop für Krebs erklärt Dir, welchen Einfluss die Mondenergien und Planetenbewegungen auf Deine Lebenssituation ausüben und was in jedem Lebensbereich in der Folge zu beachten ist.
Monatshoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.
Liebe und Partnerschaft
Du zweifelst und zögerst zu viel, dadurch verpasst Du immer wieder gute Chancen. Habe den Mut, Entscheidungen sofort zu treffen! Dein Partner oder Deine Partnerin reagiert derzeit empfindlich, da ist Einfühlungsvermögen gefragt. Eine neue Phase beginnt, in der Du stärker auf traditionelle Werte setzt. Das stößt nicht überall auf Zustimmung, bringt Dir aber innere Stabilität. Zeige Deinem Schatz ehrliches Interesse, er wird es spüren und erwidern.
Gesundheit und Fitness
Verspannungen im Nacken machen sich bemerkbar, regelmäßige Lockerungsübungen helfen. Deine leichten Schlafprobleme haben weniger mit äußeren Umständen zu tun, als Du denkst. Gehe sanfter mit Dir selbst um und achte auf Deine Bedürfnisse. Auch wenn Du Dich gerade nicht in Bestform fühlst: Positive Menschen in Deinem Umfeld geben Dir Kraft und Ausgleich.
Beruf und Finanzen
Du hast die Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten, bleibe dennoch bescheiden. Deine innere Überzeugung und Dein Wissen machen Dich derzeit besonders erfolgreich. Nutze diese Phase, um Deine Ziele entschlossen umzusetzen. Vieles gelingt Dir jetzt mit Leichtigkeit. Vertraue auf Deine Fähigkeiten, bleibe konzentriert und behalte Deinen Kurs bei, der Erfolg ist greifbar.
Titelfoto: 123RF/Alena Silkova