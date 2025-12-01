Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Dezember 2025

Monatshoroskop Krebs für Dezember 2025 - Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Beschwingt und mit neuer Energie durch eine aussichtsreiche Sternenkonstellation ist Dein Herz offen für eine positive Stimmung und eine wundervolle Zukunft, doch es warten auch Veränderungen auf Dich. Das gratis Monatshoroskop für Krebs macht Lust auf einen ereignisreichen Dezember.

Monatshoroskop Krebs: Dein persönlicher Ausblick für Dezember 2025. © 123RF/Alena Silkova

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Obwohl Krebs-Mann und Krebs-Frau voller Tatendrang sind, sollten sie das Leben ruhig angehen und die Hilfe von Anderen zulassen. Nicht jede Richtungsentscheidung oder Aufgabe lässt sich im Rausch der Gefühle allein erledigen. Das Horoskop für Krebs erklärt Dir, welchen Einfluss die Mondenergien und Planetenbewegungen auf Deine Lebenssituation ausüben und was in jedem Lebensbereich in der Folge zu beachten ist. Mehr zu Deinem Sternzeichen Krebs unter: Wochenhoroskope.

Monatshoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.