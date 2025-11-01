Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für November 2025

Im gratis Monatshoroskop für Krebs verraten die Sternenkundler, dass in der Liebe eine romantische Zeit bevorsteht. Ob Dein Schicksal in einem anderen Lebensbereich mehr Aufregung sieht, wissen nur die Sterne.

Auf jeden Fall kann es helfen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, um ein neues Glück erleben zu können.

Das monatliche Horoskop für Krebs sieht im Beruf eine spannende Perspektive. Ob im November jemand Deine Seele berühren kann, weiß nur die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft



Denke jetzt gut über alles nach, bevor Du Dich festlegst. Du solltest wichtige Entscheidungen nicht länger aufschieben, gehe mutig ans Werk, es kann nichts schiefgehen. Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Schatz machen doppelt so viel Spaß und stärken Eure Verbindung. Ihr versteht Euch blendend, die Liebe blüht auf! Wenn Du Dich ganz auf die Liebe einlässt, wirst Du reich belohnt.

Gesundheit und Fitness

Es ist an der Zeit, mehr auf Deine Ernährung zu achten. Höre auf, unangenehme Themen zu verdrängen, und kümmere Dich um Dein Wohlbefinden. Dein Unwohlsein hat viel mit Deiner inneren Haltung zu tun. Versuche, positiver zu denken. Dein Kopf schmerzt nur, weil Du es ständig allen recht machen willst. Gönne Dir Pausen und setze klare Grenzen, das tut Dir gut.

Beruf und Finanzen

Du beurteilst Menschen nach ihren Taten, und das ist gut so. Bleibe dieser Linie treu, sie verschafft Dir Respekt. Geld ist nicht alles, also prüfe genau, ob ein neues berufliches Angebot wirklich zu Dir passt. Du kannst jetzt alles erreichen, was Du Dir vornimmst und sogar noch mehr. Unterstützung bekommst Du von vielen Seiten. Lasse Dich durch Kritik nicht entmutigen, oft ist sie nur Ausdruck von Neid.