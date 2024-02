Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Februar 2024

Liebe und Partnerschaft

Jetzt kannst Du anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen. Du solltest unbedingt Winke des Schicksals ernst nehmen und daraus lernen. Es ist schmerzhaft, wenn man immer nur aus Erfahrung klug wird. Schöne Gefühle, gute Laune. Herrlich, um auszugehen, neue Kontakte zu knüpfen. Es kann romantisch und ganz schnell auch sehr ernst werden. Zeige Deinen Schmerz, wenn Du von einem geliebten Menschen zurückgewiesen worden bist, sonst wirst Du lange darunter leiden.

Gesundheit und Fitness

Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht. Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere! Du würdest Dich besonders wohlfühlen, wenn Du mit Dir selbst allein sein könntest. Suche Deinen Lieblingsplatz und lese ein gutes Buch. Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut.

Beruf und Finanzen

Es brennt am Arbeitsplatz. Du hast keine Möglichkeit, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen. Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst? Bei Ungerechtigkeiten kannst Du ganz schön ausrasten. Endlich kannst Du Projekte, die Du schon lange planst, in die Tat umsetzen, selbst lästige Arbeiten gehen Dir schnell von der Hand.