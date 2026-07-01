Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juli 2026

Du brauchst Dich nicht in Deinem Panzer zu verkriechen. Das Monatshoroskop für Krebs gibt Dir neuen Mut für den Astromonat Juli.

Das kostenlose Horoskop für das Tierkreiszeichen Krebs gibt Dir Tipps wie Du wieder mehr Harmonie in Deine Partnerschaft bringst.

Liebe und Partnerschaft

Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede Dich lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit. Du solltest wieder einmal für ungestörte Zweisamkeit sorgen. Wenn Du jetzt sanft bleibst, kannst Du Deinen Schatz leicht um den Finger wickeln. Lenke schnell ein, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt genau, worauf es ankommt und was gefragt ist.

Gesundheit und Fitness

Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Körperliches Training und Konditionsübungen sind ein guter Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm. Vermeide Schwerverdauliches, um Deinen empfindlichen Magen zu entlasten. Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut.

Beruf und Finanzen

Ideen fliegen Dir zu, halte sie fest und baue eingefahrene Arbeitsstrukturen und Denkgewohnheiten ab. Im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden hast Du eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten. Achte darauf, Dich nicht auf Kosten anderer zu profilieren. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, tue nur das, was Du wirklich willst!