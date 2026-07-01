Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juli 2026
Du brauchst Dich nicht in Deinem Panzer zu verkriechen. Das Monatshoroskop für Krebs gibt Dir neuen Mut für den Astromonat Juli.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs
Das kostenlose Horoskop für das Tierkreiszeichen Krebs gibt Dir Tipps wie Du wieder mehr Harmonie in Deine Partnerschaft bringst.
Erfahre jetzt, was Dich in Sachen Liebe, Gesundheit und Geld im Monat Juli erwartet.
Mehr zu Deinem Sternzeichen unter: Wochenhoroskope.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Monatshoroskop Krebs: 22.6 bis 22.7.
Liebe und Partnerschaft
Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede Dich lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit. Du solltest wieder einmal für ungestörte Zweisamkeit sorgen. Wenn Du jetzt sanft bleibst, kannst Du Deinen Schatz leicht um den Finger wickeln. Lenke schnell ein, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt genau, worauf es ankommt und was gefragt ist.
Gesundheit und Fitness
Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Körperliches Training und Konditionsübungen sind ein guter Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm. Vermeide Schwerverdauliches, um Deinen empfindlichen Magen zu entlasten. Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut.
Beruf und Finanzen
Ideen fliegen Dir zu, halte sie fest und baue eingefahrene Arbeitsstrukturen und Denkgewohnheiten ab. Im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden hast Du eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten. Achte darauf, Dich nicht auf Kosten anderer zu profilieren. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, tue nur das, was Du wirklich willst!
Titelfoto: 123RF/captainvector