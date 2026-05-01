Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Mai 2026

Das Sternenorakel hat gesprochen. Was es für Dein Sternzeichen Krebs in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf im Monat Mai prophezeit, erfährst Du hier im Monatshoroskop für Krebs.

Beruflich läufst Du laut gratis Horoskop für Krebs zu Hochtouren auf, aber auch das Zwischenmenschliche ist für Dein Sternzeichen in diesem Monat besonders wichtig. Glück und Harmonie treten jedoch nur in Dein Leben ein, wenn Du es zulässt.

Liebe und Partnerschaft

Es fällt Dir schwer, Dich diszipliniert zu verhalten, weil Du meinst, die gereizte Stimmung käme nicht von Dir selbst. Jemand liebt Dich mehr als alles andere. Schöne, harmonische und intensive Stunden zu zweit stehen Dir bevor. Gib Dich Deinen Gefühlen und Deinem Schatz hin, es lohnt sich. Jemand löst all Deine Scheu vor Zärtlichkeit und körperlicher Nähe. In einem Gespräch können plötzlich Funken sprühen und Herzen in Flammen stehen.

Gesundheit und Fitness

Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung Deiner Gesundheit bei. Jeden Tag ein Stück zu Fuß zu gehen wirkt Wunder. Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht.

Beruf und Finanzen

Gehe aus der Schusslinie heraus und halte Dich zurück. Wenn heute etwas Neues und Ungewohntes auf Dich zukommt, sage nicht gleich nein, bevor Du ein Ja ernsthaft erwogen hast. Atme tief durch, bevor Du Deine Kollegen zur Rede stellst. Jemand hat Dich beleidigt – grolle nicht, sondern sprich das Problem sofort an.