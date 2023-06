Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juni 2023

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du nicht fehlerfrei bist, Du wirst trotzdem geliebt. Du flirtest, lachst und genießt die Liebe und das Leben. Es ist jetzt eine Zeit für angenehme Geselligkeit anstatt einer flotten Party, für teilnahmsvolle Gespräche anstatt kontroverser Diskussionen. Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Halte Dich zurück, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn sich also die Stimmung am Arbeitsplatz eintrübt, nimm's einfach gelassen hin. Am Arbeitsplatz hast Du bald auch wieder gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Nicht so schnell aufgeben, wenn Du mal Widerstände spürst.