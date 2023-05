Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Mai 2023

Vorsicht ist für alle Krebse geboten, denn die Sterne schlagen in diesem Mai Alarm. Mit dem Monatshoroskop für Krebs kannst Du positiv gestärkt aus den Lebenssituationen hervorgehen.

Das Horoskop steht Dir mit kosmischen Ratschlägen zur Seite. Sternenkundler verstehen die Zeichen der Himmelskörper und beraten Krebs-Frau und Krebs-Mann in allen Beziehungsthemen.

Liebe und Partnerschaft

In der Partnerschaft wird es heftig, aber nicht unbedingt auf negative Weise. Die erotische Anziehung kann ganz schön heiß sein! Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Hast Du den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist? In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht.

Gesundheit und Fitness

Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Du solltest mit Deiner Gesundheit weiterhin achtsam umgehen.

Beruf und Finanzen

Nervlich stehst Du unter Strom und Du siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Unbedingt fest an Dich und Deine Ziele glauben. Lasse Dich nicht auf Experimente bei der Arbeit ein, sonst winkt Frust. Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. Deine berufliche Laufbahn verspricht viel Abwechslung. Manchmal wird es Dir fast zu viel, da nicht immer alles nach Plan läuft.