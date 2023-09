Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Oktober 2023

Die aktuelle Sternenkonstellation verleiht dem Krebs in diesem Monat reichlich Energie in allen Lebensbereichen, um das eigene Schicksal in die gewünschte Richtung zu lenken. Ist man jedoch in der Partnerschaft oder im Beruf zu stark mit Emotionen aufgeladen, dann kommt es schnell zu Kurzschlussreaktionen mit fatalen Folgen.

Nutze Dein aktuelles Horoskop für das Sternbild Krebs, um schwerwiegende Fehler in der Zukunft zu vermeiden und das richtige Maß an Einsatz herauszufinden.

Mehr zu Deinem Sternzeichen unter: Wochenhoroskope.