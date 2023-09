Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für September 2023

Liebe und Partnerschaft

Noch etwas Geduld, dann kommen alle Sinnesfreuden zu ihrem Recht. Dein Charme zieht andere Mal wieder total in Deinen Bann. Zögere nicht zu lang. Dadurch entgehen Dir immer wieder gute Chancen. Habe endlich Mut und entscheide sofort! Deine kühle Ausstrahlung dient Dir oft dazu, die Tiefe Deiner Gefühlswelt zu verstecken; nicht zuletzt, weil Du Dich selbst davor fürchtest.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt. Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute. Nutze Deine Freizeit, um Dich auf Deine innere Ruhe zu konzentrieren. Sorge für viel Schlaf, aber auch für geistige Diskussionen. Vermeide allzu Strapaziöses.

Beruf und Finanzen

Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gebe es auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tu es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter. Notwendige Veränderungen bringen wieder Schwung in Dein Leben. Nimm Deine beruflichen Probleme endlich selbst in die Hand. Jemand versucht schon lange Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch.