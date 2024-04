Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für April 2024

Wird der April für Frau und Mann im Sternzeichen Löwe ein Monat voller schöner Ereignisse und Erfolge oder heißt es eher Augen zu und durch? Erfahre es in Deinem kostenlosen Monatshoroskop für Löwe.

Was Du sonst noch im April berücksichtigen solltest, liest Du in Deinem persönlichen Horoskop für Löwe.

Die Sterne prophezeien Menschen vom Tierkreiszeichen Löwe große Erfolge in beruflichen Angelegenheiten. Der Augenblick ist daher günstig, etwas mehr Energie in die Liebe und Partnerschaft zu investieren.

Liebe und Partnerschaft

Erotische Höhenflüge und Glücksgefühl pur sind keine Wunschträume mehr. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Liebe ist für Dich zurzeit nicht nur ein Wort, sondern eine ganz innige Zweisamkeit. Man sucht Deine Nähe und das gefällt Dir sehr gut. Lasse es zu, und genieße den Augenblick einer innigen Einheit.

Gesundheit und Fitness

Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und sich Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir.

Beruf und Finanzen

Große Pläne und Vorstellungen machen Dich unruhig. Vermutlich wirst Du um die Führung kämpfen, aber auch mit einem kleinen Erfolg zufrieden sein. Was Du machst, machst Du ganz. Ein anderer Mitbewerber kann neben Dir nicht bestehen. Du gibst den richtigen Ton an. Jemand fördert Dich und Deine genialen Ideen. Deine Ideen sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen.